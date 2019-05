La magia de “Il Trono di Spade” sabato 11 maggio torna alla MEM

Al via il terzo appuntamento con MEM is coming. Sabato 11 maggio 2019, dalle 17 la Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari tornerà la magia del fantastico mondo de “Il Trono di Spade”.

Il tema della serata sarà l’Onore. Dopo aver affrontato il Potere e l’Amore, Arya e Varys racconteranno le tante sue sfaccettature nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, i libri di George R.R. Martin da cui è tratta la serie TV. Previsto anche un quiz per i super esperti della serie che potranno vincere un simpatico premio.

Spazio ai cosplayer. Durante la serata verrà premiato il migliore, scelto in base al giudizio del pubblico, che si aggiudicherà l’edizione deluxe delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Per il photo contest dedicato a tutti coloro che vorranno farsi una foto sul vero trono di spade della MEM, c’è ancora tempo. Chi riceverà più like nella pagina Facebook MEM is coming riceverà un’altra edizione speciale delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. E sabato 25 maggio dalle 16,30, l’incontro di approfondimento sul doppiaggio che Daniele Giuliani, la voce di Jon Snow.