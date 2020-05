La grande gioia di San Sperate: “Ultimo cittadino guarito, siamo Covid Free”

A San Sperate non ci sono più casi di positività. A dare la bella notizia è il sindaco Enrico Collu. “Stasera ho ricevuto direttamente da Margherita la notizia tanto attesa. Anche Filippo è risultato negativo al secondo tampone per cui attualmente a San Sperate non ci sono più casi di positività al Covid-19. Filippo è ancora in ospedale perché necessita di recuperare dal male che lo ha provato molto ma non domato. Appena si sarà ben ristabilito, speriamo presto, potrà dunque tornare a casa dove la famiglia lo attende con amore.

Questo ci deve rasserenare e farci affrontare con più sicurezza la fase di ripartenza, però utilizzando il cervello.

Per ora godiamoci “San Sperate Covid-free” – spiega il sindaco – sperando rimanga così, consapevoli che di fronte a eventuali nuovi casi sapremo come comportarci”.