“La giornata della salute”: passeggiata a Vallermosa per aiutare i bimbi del Microcitemico

Si terrà domenica 16 Giugno un’iniziativa a sostegno del Progetto ” Un sorriso per la Vita ” per i bambini del Microcitemico . L’ evento organizzato dall’ Associazione ” Marotto Sound ” prevede una ” Passeggiata ” di circa 6 chilometri in mezzo alla natura con partenza alle ore 9,00 dalla Piazza Giovanni XXIII° a Vallermosa . Scopo della manifestazione sarà quello di sostenere il Progetto ” Un Sorriso per la Vita ” che ormai da 13 anni aiuta i piccoli pazienti del Microcitemico . L’ iniziativa consentirà ai partecipanti di trascorrere una giornata all’ insegna della natura e delle bellezze del territorio ma allo stesso tempo darà loro la possibilità di sostenere un progetto benefico che da diversi anni vede impegnati gli ” Svalvolati Bikers” .