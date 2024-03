La galleria della vergogna sulla 195 a Sarroch al buio da sei anni: “Gli automobilisti continuano a rischiare la vita”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È ormai ribattezzata da tutti gli automobilisti “la galleria della vergogna”. Si trova a Sarroch, sulla 195, i lavori sono finiti da sette anni ed è aperta al traffico. Ma, particolare non di poco conto, è totalmente al buio. Nel 2019 un ciclista investito da un’auto, finito all’ospedale con varie ferite e fratture, aveva portato l’ex sindaco Tore Mattana a minacciare la chiusura del tratto stradale se l’Enel non avesse piazzato cavi e luci. Ma la galleria non è mai stata chiusa e continua a regnare il buio pesto. Le email di protesta dei cittadini non si contano, tra i più agguerriti c’è Giampaolo Masu, autore di due messaggi, sempre indirizzati al Comune.

“La galleria della strada pedemontana ex Cacip è sprovvista di illuminazione, costituendo un pericolo costante per gli automobilisti anche per la presenza sempre più assidua di animali selvatici o di cani”. Al Comune, intanto, c’è un nuovo sindaco, Angelo Dessì: la patata bollente della vicenda della galleria buia, ora, è tutta tra le sue mani.