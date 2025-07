La cagliaritana Valentina Greco sparita in Tunisia: “Non sono stati ritrovati nè il computer nè il cellulare”. La testimonianza dell’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente dell’associazione Penelope sul mistero della scomparsa della donna cagliaritana in Africa: ” Ieri sera come Presidente di Penelope Sardegna ho ricevuto una richiesta di supporto- racconta Piscitelli- da parte dei genitori di Valentina. Essendo la ragazza scomparsa certamente avvenuta in territorio tunisino, dopo aver acquisito la denuncia e le foto, tramite la segreteria nazionale di Penelope Italia abbiamo tempestivamente allertato il Ministero degli Interni come Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse per tutti gli urgenti interventi anche tramite la Farnesina verso le Autorità Tunisine. La polizia locale ha accertato che nell’abitazione di Veronica mancano il suo computer ed il suo cellulare mentre ci sono i suoi gattini che anche per piccoli spostamenti e brevi assenze affidava alle cure della sua amica veterinaria. I siti social degli Italiani in Tunisia stanno diffondendo la notizia della scomparsa e le foto di Valentina per qualsiasi segnalazione.”. Le ricerche sono in corso, col fiato sospeso per amici e familiari.