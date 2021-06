Joy, il cagnolino sardo che ha vissuto 4 anni di terrore nel canile Europa: cerca col cuore una famiglia che lo adori

JOY IL CAGNOLINO CHE HA VISSUTO 4 ANNI DI TERRORE NEL CANILE EUROPA CERCA UN’ ADOZIONE DEL CUORE.

CONDIVIDETE

Il piccolo Joy ha circa 6 anni di cui 4 vissuti al canile Europa di Olbia (canile ora sotto sequestro).

Joy porta con sé ancora delle fobie, per questo motivo desideriamo per lui una adozione solo in Sardegna in modo da poter seguire e consigliare al meglio la nuova famiglia.

Joy è una taglia piccola, castrato, va d’accordo con cagnoline femmine.

Per info su Joy chiamare Isabella Scano al 3938117586

Condividete il più possibile il suo post