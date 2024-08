Jerzu, coppia di giovani trova l’anello perso da un musicista: “Ci ha fatto un bel regalo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’anello, un ricordo importante di vita del musicista Stefano Tiesi, è di nuovo tra le sue mani. Tutto merito di Casteddu Online e dell’onesta di due giovanissimi di Jerzu: Tiesi l’aveva perso lì, qualche giorno fa, durante una delle serate del wine festival. È stato Davide Farci a contattarlo, dopo avere letto l’appello online fatto dall’uomo, e a restituirglielo: “L’ha trovato in una strada del paese mio fratellino”, racconta il giovane. E Tiesi conferma, tanto che ha anche avuto modo di sdebitarsi con chi gli ha restituito, dopo giorni di tristezza, il sorriso. “Mi ha allungato una busta e dentro ho scoperto che c’erano cinquecento euro, una somma che utilizzeremo per una vacanza, probabilmente a Malta. Ma Farci è netto nell’aggiungere che “se avessi saputo che dentro cerano tutti quei soldi non avrei accettato. Io e la mia famiglia abbiamo fatto un gesto semplice, cioè restituire un oggetto, trovato per strada, che non è nostro”.