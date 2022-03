Isili, in birreria senza mascherina e in cantiere senza rispettare le misure anti Covid: multati

Tre clienti di una birreria, trovati senza mascherina, sono stati multati dai carabinieri della compagnia di Isili, impegnati in controlli mirati e ispezioni per contenere l’emergenza sanitaria del Coronavirus. I militari hanno anche appurato che in un cantiere edile si stava lavorando senza rispettare il protocollo di sicurezza per le misure anti contagio. Anche in questo caso, una volta accertata l’irregolarità, i militari non hanno potuto far altro che mettere mano al blocchetto delle multe.

I controlli, non solo a Isili ma in tutti i Comuni del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, così come nel resto dell’Isola, andranno avanti anche nei prossimi giorni.