Il progetto Io Rampo – già avviato nel Nord Sardegna – mira a costruire una rete di esercizi commerciali accessibili, individuabili attraverso un portale online che segnala i locali dotati di rampe e servizi adeguati.

Un’iniziativa che non è solo un gesto di civiltà, ma anche una scelta strategica per attrarre nuovi flussi turistici.

«In Europa ci sono oltre 127 milioni di persone che pianificano le proprie vacanze in base all’accessibilità» – ha ricordato Emanuele Frongia. «Non parliamo più solo di accesso fisico, ma anche di informazione chiara, segnalazione, accoglienza. Io Rampo è anche un messaggio etico: non possiamo accettare che esistano clienti di serie A e clienti di serie B».

Frongia ha inoltre annunciato la sigla di una convenzione che permetterà agli associati Confcommercio di accedere a condizioni agevolate per aderire al progetto.

Accorato l’intervento di Alfio Uda: «Esiste una legge sull’accessibilità, ma manca l’efficacia, perché non sono previste sanzioni reali. Persino via Roma oggi è inaccessibile per chi deve attraversare in carrozzina. E mi si chiede se il commercio online danneggia i negozi? La verità è che, molto spesso, sono costretto a comprare online perché i negozi fisici non sono accessibili».

Concetti ribaditi anche da Andrea Venuto, disability manager collegato da Roma: «L’accessibilità è un diritto e un valore economico. Le persone con disabilità sono clienti reali con potere di spesa. Hanno diritto di scegliere se entrare in un negozio e comprare un maglione come chiunque altro».

L’assessore alle Attività produttive Carlo Serra ha sottolineato la complessità del contesto urbano cagliaritano: «Molti quartieri storici hanno vincoli paesaggistici e urbanistici che rendono gli interventi complessi. Tuttavia, l’accessibilità non è un dettaglio, è un indice di civiltà. L’amministrazione deve attivare strumenti per migliorare l’esperienza degli spazi pubblici e privati, in primis per i residenti, e di conseguenza per i turisti».

Dal canto suo, l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis ha ribadito che «nei nuovi interventi su strade e piazze si tiene conto della fruibilità per tutti». Ha però evidenziato la necessità di elaborare un piano strutturato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, iniziando da assi prioritari e percorsi collegati, pur nelle difficoltà legate alla carenza di personale negli uffici comunali.

“Io Rampo” si candida dunque a diventare un modello di micro-intervento ad alto impatto, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, valorizzando il tessuto commerciale urbano come motore di inclusione e sviluppo sostenibile.