Tragedia questo pomeriggio a Loreggia, in provincia di Padova. Un ragazzino di 15 anni, Martin Pattaro, residente in un comune vicino, Trebaseleghe, è stato investito e ucciso mentre attraversava un passaggio pedonale in bici.

Il 15enne era vicino la ciclabile ‘Ostiglià e stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta un’auto che evidentemente non lo ha visto e lo ha travolto. Inutili, purtroppo, i soccorsi per il giovanissimo, deceduto praticamente sul colpo. Il conducente dell’auto, sconvolto, avrebbe confermato alle forze dell’ordine di non essersi accorto della presenza del 15enne. Sono in corso le indagini per la ricostruzione del sinistro e tutte le verifiche anche sulle condizioni psichiche e fisiche dell’uomo alla guida.