Intrappolata tra le fiamme a Ussana, è viva la giovane volpe salvata dai forestali: “L’abbiamo chiamata Puma”

È viva e sotto costante controllo dei veterinari la giovane volpe salvata dall’ultimo incendio che ha incenerito vari ettari di campagne a Ussana. Gli agenti del corpo forestale, urante le operazioni di spegnimento, hanno individuato il giovane animale che, investito completamente dalle fiamme, è rimasto impigliato in una rete metallica. L’animale, successivamente chiamato “Puma” dai soccorritori, presenta ferite su tutto il corpo, principalmente alle zampe e alla testa. La volpe è stata immediatamente soccorsa dal personale forestale e trasferita presso il Centro di recupero della fauna selvatica di Monastir dell’agenzia Forestas. Dopo la visita veterinaria, è stato riscontrato che l’animale presentava gravi ustioni nella regione facciale e ustioni meno estese sul torace, addome e arti. La volpe è stata ricoverata al Centro e sottoposta a fleboclisi e terapie specifiche per ustioni. Attualmente le sue condizioni sono stabili, ma l’alimentazione può proseguire solo per via parenterale. Il veterinario responsabile del Centro Fauna dell’Agenzia Forestas di Monastir ha espresso fiducia nel recupero dell’animale, anche se saranno necessari ulteriori trattamenti per escludere complicazioni legate alle ustioni più gravi.

“La missione del corpo forestale e dell’agenzia forestas”, viene precisato in una nota, “è anche l’impegno nella tutela e nel soccorso delle specie protette in difficoltà, operando in prima linea per la salvaguardia degli animali selvatici”.