Inghiottita da un’ondata sugli scogli annega una donna a Portu Maga, nella marina di Arbus: inutili i soccorsi

E’ annegata nel pomeriggio mentre si trovava sulla scogliera di Portu Maga, nella marina di Arbus, travolta da un’ondata violentissima. Inutili i soccorsi: nonostante la donna, una turista irlandese di 62 anni, sia stata riportata a riva e sottoposta a lunghe manovre di rianimazione, non ce l’ha fatta.

Ancora non si conoscono i dettagli, potrebbe essere stata colta da un malore mentre era in acqua e riportata a riva da un altro bagnante che ha chiamato il 118, intervenuto con l’elisoccorso. L’elicottero è poi ripartito vuoto: per la donna non c’era più nulla da fare.

Ed è polemica sull’assenza del bagnino in una zona considerata pericolosa.