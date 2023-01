Intossicati mentre preparavano formaggio in garage: due pastori ricoverati a Cagliari

Intossicati mentre preparavano formaggio in un locale completamente privo di aerazione. Due pastori di Torpè, uno di 48 e l’altro di 44 anni, sono rimasti intossicati ieri a tarda sera dal monossido di carbonio all’interno di un garage al centro del paese dove stavano preparando del formaggio. Il 48enne è stato portato in pronto soccorso a Olbia e poi trasferito subito al centro di medicina iperbarica di Cagliari per una grave intossicazione. L’altro si sarebbe sentito male alcune ore dopo e anche lui trasferito al centro di medicina iperbarica di Cagliari. Entrambi ora sono fuori pericolo.

L’incidente è avvenuto all’interno del piccolo garage dove stavano operando: il fornellone utilizzato per scaldare il latte avrebbe saturato il locale di monossido di carbonio e così è venuta a mancata l’areazione. Il proprietario del garage in un primo momento avrebbe rifiutato il ricoverato, ma il peggioramento delle condizioni ha imposto il suo trasferimento in ospedale.