Interviene in uno scippo ma i ladri lo picchiano: 28enne in ospedale

Un gesto di altruismo e solidarietà costato caro ad un 28enne veneziano, Saddik Simonetti. Il giovane cameriere, che fa parte del gruppo “Cittadini non distratti “ proprio per rendere più “difficile” la vita ai borseggiatori, si stava recando a lavoro. Quando il 28enne ha notato lo strano gruppetto, un uomo e tre donne, ha avvertito subito le persone intorno. Una mossa che, chiaramente, il quartetto non ha apprezzato. Così, uno dei 4 ha deciso di seguire Simonetti, aggredendolo prima con lo spray al peperoncino e poi con dei pugni al volto. Fortunamente, il giovane si trovava davanti al luogo di lavoro ed è intervenuto il proprietario. L’uomo, come riportato da Il Gazzettino, ha provato ad inseguirlo ma non è riuscito a prenderlo. Nella fuga, però, il malvivente ha perso il cellulare. Questo dettaglio potrebbe essere fondamentale per rintracciarlo. Il giovane cameriere intanto è tenuto sotto osservazione per precauzione dei medici.