Incubo nell’estate 2021: Pula, Chia Sarroch e Villa San Pietro restano senz’acqua con migliaia di turisti

Incubo nell’estate 2021: Pula, Chia Sarroch e Villa san Pietro restano senz’acqua in un sabato infernale. Migliaia di turisti vacanzieri, cittadini e proprietari delle villette a secco, arrivano le autobotti: ecco gli orari.

La sindaca di Pula Carla Medau racconta: “Carissimi concittadini,

dopo una mattinata complessa dove abbiamo cercato di capire l’entità e i tempi di ripristino dell’erogazione dell’acqua, ho avuto un’interlocuzione con i sindaci dei comuni vicini per affrontare a quest’emergenza idrica in quanto non sappiamo quando il guasto potrà essere riparato.

In considerazione dei gravi disagi che la mancata erogazione sta provocando, mi sono messa in contatto con la Prefettura, sempre in sintonia con gli altri Sindaci, per rappresentare la gravità del problema considerando che tra Sarroch e Domus de Maria in questo periodo gravitano oltre 50.000 persone.

Ho quindi interloquito costantemente con la Protezione Civile Regionale affinché ci supportassero con ulteriori autobotti per far fronte alle numerosissime richieste dei cittadini e degli operatori turistici.

Abbiamo poi attivato il COC comunale per le emergenze costituito da dipendenti comunali, Barracelli, società Pula Servizi e Ambiente, Assistenza LAVS e Polizia Locale.

DA DOMANI TROVERETE AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE

DALLE 8.00 ALLE 17.00 Via XXV Aprile – Area parcheggi mercato Abbanoa Loc. Santa Margherita, via Flumendosa Abbanoa

N.1 autobotte Scuola Alberghiera della protezione civile Forestas

N.1 autobotte per utenze sensibili (casa riposo anziani, case di cura a richiesta)

ACQUA NON POTABILE Zona Mercato approvvigionamento rubinetto pozzo comunale -Barracelli-

Domani potrebbe arrivare anche ulteriori rinforzi della protezione civile con due autobotti.

Abbanoa, a seguito di numerose interlocuzioni, ci comunica che il guasto potrebbe essere riparato probabilmente entro la tarda serata di domani”.

Enas, Ente acque della Sardegna, è l’Ente strumentale della Regione che gestisce il sistema idrico multisettoriale dell’Isola e fornisce l’acqua grezza dei bacini artificiali ai Consorzi industriali per le attività produttive, ai Consorzi di Bonifica per l’utilizzo agricolo e ad Abbanoa per l’uso civile. Il guasto che si è verificato giovedì a Macchiareddu ha riguardato proprio una condotta di Enas che serve sia l’agglomerato industriale di Sarroch sia il potabilizzatore di Abbanoa. Quest’ultimo impianto, rimasto senza fornitura di acqua grezza, è stato costretto a sospendere la produzione di acqua potabile da distribuire nei centri della costa sud-occidentale: Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Chia a Domus de Maria.

Enas ha completato l’intervento di riparazione del guasto e procederà in maniera graduale al riempimento della condotta durante tutta la serata. Le squadre di Abbanoa sono già allertate per procedere con le manovre successive. Appena la fornitura d’acqua grezza sarà nuovamente garantita, il potabilizzatore di Sarroch potrà riprendere la produzione di acqua potabile. Successivamente si procederà al riempimento dell’acquedotto sud-occidentale e dei numerosi serbatoi al servizio dei centri abitati interessati. L’erogazione all’utenza potrebbe essere ripristinata a partire dalla tarda mattina di domani quando le reti di distribuzione (circa 100 chilometri di condotte da riempire) inizieranno a riprendere pressione. Sarà un’operazione graduale che vedrà prima alimentate le zone a quote più basse e via via le zone a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete.

Fino al completo ripristino del servizio Abbanoa garantirà un presidio con le autobotti il cui dislocamento è stato concordato con le amministrazioni Comunali con i seguenti orari anche per la giornata di domani:

Sarroch:

dalle 8 alle 17 in piazza Carducci;

dalle 8 alle 10 nei parcheggi all’ingresso del villaggio Moratti;

dalle 11 alle 17 a Porto Columbu nello spiazzo di fronte alla chiesa in via Colombo.

Villa San Petro:

dalle 9 alle 17 nel piazzale di via Bachelet.

Pula:

dalle 8 alle 17 nei parcheggi del mercato in via XXV Aprile;

dalle 8 alle 17 a Santa Margherita in via Flumendosa.

Domus de Maria:

dalle 10 alle 18 nei parcheggi di Piazza degli Scolopi a Chia.

Ulteriori autobotti sono operative per servire le utenze sensibile e per rifornire gli altri mezzi all’esaurimento delle scorte.