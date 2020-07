A causa di un incidente è temporaneamente chiusa la strada statale 387 “del Gerrei”, all’altezza a San Nicolò Gerrei, nella provincia del Sud Sardegna. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.