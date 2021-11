Un tamponamento a catena tra cinque auto, sulla Ss 131, sta creando grossi disagi per chi deve raggiungere la zona di Cagliari. L’incidente è avvenuto poco prima del bivio per Uras. In seguito all’impatto uno dei guidatori è rimasto ferito in modo lieve.

Due cani, presenti a bordo di una delle auto coinvolte, sono stati sbalzati fuori e sono morti sul colpo.

In azione la polizia Stradale di Cagliari.