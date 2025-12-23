Alle 7.30 circa di oggi, i carabinieri sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 60, al chilometro 12+100, nel territorio del comune di Villacidro, a seguito di un incidente stradale autonomo.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Renault Clio ha perso il controllo del mezzo, uscendo dalla sede stradale. Alla guida un operaio 59enne, residente a Villacidro, mentre a bordo, in qualità di passeggero, si trovava un altro operaio 54enne, anch’egli residente nel medesimo centro abitato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i militari del Radiomobile. A causa dell’impatto, entrambi gli occupanti hanno riportato lesioni tali da rendere necessario il trasporto in ospedale: il conducente è stato trasferito presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, mentre il passeggero al Policlinico di Monserrato. Entrambi sono stati classificati in codice rosso per la dinamica dell’evento, ma non risultano in pericolo di vita.