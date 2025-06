Incidente stradale per due volontari mentre vanno a spegnere il fuoco: per gli uomini della Assosulcis Protezione civile Sant’Antioco gli auguri dei colleghi, “riprendetevi presto”.

È accaduto ieri, erano in viaggio verso San Giovanni Suergiu quando il mezzo sul quale erano a bordo è rimasto coinvolto in un incidente stradale. “Per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze, siamo con voi, riprendetevi presto” comunica la loro associazione. I due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.