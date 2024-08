Incidente moto contro autobus, Nicole Lorefice muore a 19 anni mentre è in vacanza 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nicole Lorefice, 19 anni, era appena arrivata a Rodi, in Grecia, con il fidanzato e alcuni amici per godersi qualche giorno di vacanza. La tragedia è accaduta ieri sera, quando la moto su cui viaggiava si è scontrata contro un autobus. I soccorsi l’hanno subito trasportata in ospedale ma le lesioni erano troppo gravi e Nicole è deceduta per un’emorragia cerebrale. Ferito, fortunatamente non in modo serio, il fidanzato. Ad avvertire le famiglia dell’incidente sono stati gli amici della giovane coppia e i genitori della 19enne sono partiti per la Grecia. Un futuro interrotto in modo beffardo e crudele quello di Nicole, estetista appassionata che viveva a Vittoria, in provincia di Ragusa. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia e poi la salma potrà tornare in Italia per i funerali.