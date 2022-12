Incidente a Cagliari, donna travolta mentre attraversa via dei Conversi: è grave

Pedone investito nel primo pomeriggio in via dei Conversi a Cagliari. Una donna, classe 1983 e residente nel capoluogo, dai primi accertamenti sembrerebbe essere stata investita mentre attraversava la carreggiata lontano dagli appositi attraversamenti pedonali. Trasportata in codice rosso (per dinamica) al Pronto soccorso del Brotzu, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.