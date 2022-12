In Sardegna 30mila persone con malattie renali in crisi nel post Covid: “Ecco il supporto psicologico gratuito”

L’esercito dei sardi che convivono con malattie renali è vasto: più di 26mila sono seguiti negli ambulatori nefrologici sparsi in tutta l’Isola, 1400 sono i dializzati e 1500 i trapiantati. Tutti, chi più chi meno, stressati e preoccupati per la loro salute, ancora di più da quando la pandemia sta ringhiando di meno. Da qui l’iniziativa dell’associazione Asnet, guidata da Bruno Denotti: “Incontri gratuiti individuali con la psicologa. La psicologia in aiuto di chi soffre di malattie renali. Sono ufficialmente ripartiti il 22 novembre 2022 gli incontri dello sportello per il benessere psicologico promossi dall’associazione regionale con sede a Quartu Sant’Elena che dal 1975 tutela i diritti dei pazienti affetti da patologie renali in trattamento dialitico e trapiantati. Un servizio offerto gratuitamente alle persone affette da patologie renali croniche ed ai loro familiari’’, spiega Bruno Denotti.

“L’equipe del servizio”, precisa Silvia Sidoni, psicologa psicoterapeuta e coordinatrice scientifica del progetto, “è composta da professionisti del benessere e della salute, il cui compito è quello di supportare emotivamente il paziente ed i suoi familiari, trovando le risorse per affrontare i cambiamenti che la patologia impone a livello, sociale, familiare e lavorativo’’. La sottoscrizione di una convenzione tra l’Asnet e la scuola di specializzazione in psicologia della salute dell’Università di Cagliari, che ha reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto di sicuro impatto positivo sociale sulla comunità, si prefigge di poter contare su competenze e professionalità “per la prevenzione, la promozione della salute e del benessere della persona, soprattutto in questo difficile periodo post-pandemia”. È possibile prenotare un appuntamento in presenza nella sede dell’associazione in via Napoli 8. Lo sportello è aperto il martedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 13. Per chi non potesse recarsi personalmente in sede, è possibile prenotare un appuntamento online con la psicologa. Per maggiori informazioni potete contattare la segreteria al numero Whatsapp/tel +39070308675 oppure inviare una email all’indirizzo [email protected] o contattare la segreteria regionale dell’associazione sulle pagine social Facebook e Instagram.