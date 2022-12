Monserrato unico comune scelto per mettere in atto i progetti di Cittadinanza Attiva Nazionale attraverso il gruppo di Cittadinanza Attiva Sardegna: questa sera alle ore 17 in via 31 Marzo 1943, n. 29 si terrà il laboratorio di progettazione “Strategie di Comunità” nell’ambito del Progetto Community PRO.

Un vanto nell’ambito sociale per iI centro dell’hinterland cagliaritano, quest’incontro rappresenta la prima parte del secondo step del progetto. Il primo step si è concluso con la Costruzione della Mappa di Comunità e ora si è passati al secondo step dal titolo “Strategie di Comunità’. La seconda parte del secondo passo verrà svolto nella sala polifunzionale del Comune in piazza Maria Vergine e avverrà entro i primi mesi del 2023.

I progetti di cittadinanza attiva devono avere come obiettivo primario quello di stimolare le persone a pensare, parlare, esprimere e discutere di opinioni, idee, cambiamenti. Ma anche porsi domande sulle cause dei problemi, proporre soluzioni, dialogare.

Insomma, un invito a tutta la cittadinanza a partecipare per condividere gli importanti obiettivi raggiunti e da raggiungere. Il cittadino è il protagonista del cambiamento che ci si prefigge di conseguire. Cambiamento che è volto a rendere ogni cittadino attivo da un punto di vista civico.