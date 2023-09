In carcere per furto, in casa droga e cartucce: un arresto a Pimentel.

I carabinieri della Stazione di Samatzai, in collaborazione con i colleghi di Sanluri, hanno notificato questa mattina a Pimentel un ordine di esecuzione per la carcerazione e tratto in arresto un 49enne del posto, molto noto per pregresse vicende.

L’uomo è stato rintracciato nella propria abitazione, dove gli è stato notificato il provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari. Deve scontare 6 mesi di reclusione per un furto in abitazione, avvenuto a Pimentel nel 2014.

Nella circostanza i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo due contenitori in vetro e sei buste trasparenti contenenti complessivamente 1,150 kg circa di dosi essiccate di marijuana e 1 bilancino di precisione.

In una terrazza inoltre i militari hanno trovato 13 piante di marijuana mentre in un’altra camera erano nascoste 62 cartucce a pallini cal. 12, detenute abusivamente.