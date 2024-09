In canoa dal Margine Rosso a Torre delle Stelle sfidando il maestrale, uno di loro rischia di annegare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata molto difficile e impegnativa per gli uomini della Guardia Costiera in Sardegna. Non c’è stato solo il caso della donna morta dopo un tour sott’acqua, la tedesca 61enne Britta Vollny. Alle 13:30 è infatti arrivata una richiesta di soccorso alla sala operativa di Cagliari da parte di un gruppo di canoisti che, nonostante le condizioni meteo proibitive, sono partiti da Margine Rosso per raggiungere Torre delle Stelle. Durante la traversata hanno perso il contatto con l’ultimo canoista. Con una motovedetta CP320 e contemporaneamente, dopo avere allertato un elicottero della quarta sezione volo di Decimomannu, grazie alle indicazioni della sala operativa è stato intercettato il canoista aggrappato alla canoa a circa mezzo miglio nautico dalla costa di Genn’e Mari.