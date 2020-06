In arrivo temporali sul Sud Sardegna, scatta l’allerta gialla sino a mezzogiorno di domani. Ecco tutte le zone interessate, arrivano maltempo, pioggia e temporali: allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Rischio idrogeologico sino a venerdì 5 giugno anche nel Campidano. Allerta Gialla per temporali sulla Sardegna Occidentale. Sul Campidano permarranno sino a mezzogiorno di domani, venerdì 5 giugno 2020 , condizioni di Allerta Gialla – Criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali.

L’avviso diramato dalla Protezione Civile regionale interessa inoltre i seguenti bacini: Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. (foto di Davide Loi)