Il terribile schianto tra tre auto a Maracalagonis: quattro feriti, i vigili del fuoco salvano una coppia con lei incinta intrappolata tra le lamiere.

Una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto al km 10 all’interno della galleria “Arcu Sa Ruxi” sulla strada Provinciale 17, territorio del comune di Maracalagonis. Risultano tre autovetture coinvolte, sette gli occupanti di cui quattro risultano feriti, non in gravi condizioni. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare un ragazzo e una ragazza in stato di gravidanza, rimasti bloccati all’interno di uno dei veicoli, tra i feriti, anche una donna e un bambino che viaggiavano su un’altra autovettura, tutti trasportati in ospedale dal personale medico sanitario. Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Tre ambulanze sul posto, personale Anas per il ripristino della sede stradale e le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.