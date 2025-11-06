L’insegnante di Selegas Gabriele Casti si è confermato anche questa sera campione dell’amato programma di Canale 5 “La Ruota della Fortuna” condotto da Gerry Scotti.

Questa sera il bottino conquistato da Gabriele è di ben 124.500 euro, che si sommano ai 37500 di ieri sera.

Gabriele ha dimostrato anche questa sera la sua preparazione e bravura arrivando alla sfida de “La Ruota delle meraviglie”.

Accompagnato sempre dall’amato papà, visibilmente commosso, rispondendo alle 3 domande finali in modo corretto ha vinto anche la Grande Panda.

Gerry Scotti e Samira Lui si sono commossi con Gabriele e il suo papà per la bellissima vincita e la bravura dimostrata dal giovane insegnante sardo.