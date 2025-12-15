Hollywood sotto choc per la morte di Rob Reiner, regista del celebre e amatissimo “Harry, ti presento Sally” e sua moglie Michele Singer.
La coppia è stata ritrovata senza vita nella loro casa dalla figlia Romy. Sui corpi, evidenti segni d’arma da taglio alla gola. Sarebbe stata lei non solo ad avvertire le forze dell’ordine ma ad indicare il fratello Nick come possibile autore del duplice delitto.
Come riporta TMZ, il 32enne si trova sotto custodia della polizia losangelina. Per la sua scarcerazione, una cauzione di 4 milioni di dollari.
Bocche cucite da parte dei portavoce della famiglia che, dato il momento delicato e di estremo dolore, chiedilo riservatezza.
