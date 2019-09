Il Rally Terra Sarda scalda i motori: iscrizioni aperte sino al 27 settembre

Un Rally imperdibile in una cornice straordinaria. E’ il Rally Terra Sarda-Rally della Gallura in programma dal 4 al 6 ottobre, organizzato dalla Scuderia Porto Cervo Racing Team.

L’edizione numero otto della gara, valida come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport e Sardegna Rally Cup, prevede due giorni di gara (partenza sabato 5 ottobre da Tempio Pausania e arrivo domenica 6 ottobre ad Arzachena), nove prove speciali (su asfalto), 82 chilometri cronometrati, oltre 400 chilometri complessivi e il coinvolgimento di ben quindici Comuni.

ISCRIZIONI. C’è tempo sino al 27 settembre per iscriversi, ma sono già numerosi gli equipaggi (anche stranieri) che hanno confermato la loro presenza in uno dei Rally considerato tra i più belli per i percorsi, lo scenario, l’ospitalità e la sicurezza curata nei minimi dettagli dalla Porto Cervo Racing.

EVENTI COLLATERALI.Sono tante le iniziative collaterali messe in campo dalla Porto Cervo Racing, tra queste, le campagne sulla sicurezza stradale e di sensibilizzazione sul riciclo della plastica, le visite guidate per la promozione del territorio, il Villaggio Rally, struttura interamente dedicata ai concorrenti e agli appassionati di motori e la valorizzazione dei prodotti locali in appositi stand, grazie alla partnership con “Casa Sardegna Mirtòin Festival”. Tra gli eventi in programma, al termine della prima giornata di gara (sabato 5 ottobre) ad Arzachena si potranno ammirare i fuochi d’artificio, un ulteriore spettacolo offerto ai partecipanti e al pubblico.

GLI ORGANIZZATORI.La Porto Cervo Racing, che quest’anno festeggia i primi vent’anni di attività, negli ultimi nove anni ha organizzato e co-organizzato ben 18 Rally, oltre ai corsi di guida sicura, per co-piloti, ufficiali di gara, convegni sulla sicurezza stradale, il corso di sensibilizzazione teorico e pratico di Minikart dedicato ai giovanissimi e la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “Io per la strada? Sicuro!”, istituita nel 2002. Con la finalità di creare un legame sempre più stretto con i suoi Soci, il Team ha inauguratoad Arzachena (via San Pietro 33) la nuova sede dell’associazione, un luogo di incontro in cui organizzare e curare nei minimi dettagli, con la passione ed i valori che da vent’anni guidano la Porto Cervo Racing, le numerose attività della Scuderia, compresa questa edizione del Rally Terra Sarda in programma il primo weekend di ottobre.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE.Intanto, sabato 14 settembre, alle 10.30, a Porto Cervo presso la Promenade du Port (via Aga Khan 1), gli organizzatori della Porto Cervo Racing sveleranno tutte le novità della gara.

Per tutte le informazioni potete seguire le pagine social della Scuderia e del Rally Terra Sarda, oppure visitare il sito www.portocervoracing.it.