“Il Popolo di Bronzo” in mostra al Municipio di Uta

In piazza S’Olivariu, al piano terra del Municipio, nella sala del Consiglio comunale di Uta, verrà inaugurata la mostra “Il Popolo di Bronzo”, una straordinaria rappresentazione a grandezza umana dei celebri bronzetti nuragici. Quest’opera d’arte unica, realizzata con maestria dall’artista Angela Demontis, è stata concessa al paese per l’intero mese di ottobre grazie all’intervento della Città Metropolitana di Cagliari, che ha finanziato la sua creazione.

L’esposizione, che rappresenta un omaggio alla ricca storia nuragica della Sardegna, è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Uta, con l’intento di coinvolgere attivamente gli studenti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale locale tra le nuove generazioni. La collezione comprende un totale di 20 pezzi, ognuno dei quali offre una visione unica dell’arte nuragica.

Tra le opere esposte, la Donna e l’Arciere di Teti, il Guerriero di Padri e diverse altre figure vestite con riproduzioni dell’abbigliamento delle donne e degli uomini nuragici, con tanto di mantelli, cappelli e armi.

Il sindaco Giacomo Porcu, che sarà presente all’inaugurazione, ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. “Questa mostra – ha detto – rappresenta un’occasione unica per i nostri cittadini. In particolare per i nostri giovani, che possono immergersi nella storia dei nuraghi e dei bronzetti che tanto caratterizzano la nostra regione. Ringrazio l’artista Angela Demontis per la sua dedizione e la Città Metropolitana di Cagliari per il sostegno”.

“L’evento è un esempio tangibile di quanto si possa ottenere quando le forze creative della nostra comunità si uniscono. Siamo grati all’artista Angela Demontis per il suo straordinario lavoro, e speriamo che questa esposizione ispiri un amore ancora più profondo per la storia e la cultura della nostra terra”, ha rimarcato invece l’assessore alla cultura, Andrea Onali.

La serata inaugurale sarà aperta alla cittadinanza e ai visitatori di tutte le età.

La mostra “Il Popolo di Bronzo” rimarrà aperta al pubblico per tutto il mese di ottobre e l’inizio di novembre 2023, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nell’affascinante mondo nuragico.