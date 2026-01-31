Il poker del Cagliari si abbatte sul Verona: mamma lo turco, esplode di gioia lo stadio rossoblù.Terza vittoria consecutiva del Cagliari ai danni di un Verona allo sbando che in dieci uomini si arrende allo strapotere della squadra di Pisacane. Straordinario gol al volo di Kilicsoy dopo il primo squillo di Mazzitelli. Poi il trionfo con le reti di Idrissi e Sulemana, che torna alla Domus e segna da due passi. E adesso i tifosi in festa si chiedono: dove può arrivare questa squadra? Dopo i primi 25 minuti titubanti il Cagliari si è letteralmente scatenato: la squadra vola in classifica e gioca in maniera splendida, e adesso si prepara a sfidare anche la Roma in trasferta. Pisacane dopo vari tentativi ha trovato la formazione giusta, gaetano da play continua a incantare e la difesa è una cerniera assoluta, con Caprile che ha fatto una sola parata in 90 minuti. Funziona tutto alla perfezione stasera nella macchina rossoblù, i ragazzi sono davvero in fiducia e non sono entrati in campo con presunzione. Le due perle sono state le reti di Mazzitelli e soprattutto quella di Kilicsoy, il turco è il nuovo beniamino della tifoseria rossoblù. E adesso le ultime ore di mercato con Luvimbo quasi certamente in partenza.