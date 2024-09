Il piccolo Gioele morto per una lesione al cuore, fatale il trauma addominale per la caduta dei pali della porta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha subito un grosso trauma addominale causato dai pali della porta da calcio che gli è caduta addosso e poi quel trauma ha provocato una lesione cardiaca che gli è stata fatale. E’ morto così il piccolo Gioele Putzu sabato scorso a Ozieri, dieci anni ancora da compiere, mentre giocava al campetto con un aquilone insieme a due amici che hanno dato immediatamente l’allarme. Purtroppo inutilmente: il piccolo è morto praticamente sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo che si sono protratti per oltre un’ora.

A stabilire la causa della morte e poi Gioele Putzu, sono stati oggi la tac e l’esame del corpo eseguiti su disposizione della procura nell’Istituto di medicina legale di Sassari. Non è stata invece effettuata l’autopsia, e il corpo del bambino è stato restituito alla famiglia. Domani alle 15.30, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia, dove Gioele viveva con i genitori, saranno celebrati i funerali, mentre i carabinieri di Ozieri indagano su eventuali responsabilità: il campetto, nonostante non fosse in corso nessuna partita o allenamento, era accessibile a tutti.

Gioele, che viveva a Olbia con la famiglia, era a Ozieri per assistere al concerto di Fedez, che si è regolarmente tenuto scatenando polemiche sui social.