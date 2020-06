Il parcheggio nelle strisce blu a Quartu? In omaggio se vai a cena o a fare shopping

C’è una novità nella sosta a pagamento del Comune di Quartu e riguarda la possibilità di avere il parcheggio in omaggio se si va a cena, a fare shopping o al mare. L’Amministrazione e Abaco, che gestisce gli stalli blu in città, hanno infatti condiviso l’idea di attivare uno strumento innovativo che permette agli esercenti di offrire la sosta ai propri clienti. Un gesto facile, veloce e con tutta probabilità anche vincente, visto il gradimento che potrebbe riscontrare in chi ne beneficerà.

L’iniziativa punta a incentivare il mercato delle tante attività produttive interessate: dai ristoranti ai negozi, sino agli stabilimenti balneari. Chiunque può scegliere questo segnale di avvicinamento per attirare più clienti. Ovviamente sarà il singolo esercente a scegliere quando e a che condizioni attivare l’offerta.

La procedura è molto semplice. L’esercente deve crearsi un profilo su HYPERLINK “https://www.mycicero.it/” https://www.mycicero.it/ o attraverso l’APP dedicata. Dopo di che è sufficiente digitare il numero di targa del veicolo interessato per il periodo di tempo necessario e la sosta viene automaticamente scontata dal conto del titolare del profilo. Ogni utente, infatti, può inserire tutte le targhe che vuole e attivare soste contemporanee su più veicoli, senza costi aggiuntivi, ma pagando la tariffa in vigore.

“Si tratta di una nuova soluzione per dare agli utenti uno stimolo in più all’acquisto e al consumo, anche nella scelta di un ristorante o di uno stabilimento balneare, laddove si trova la sosta a pagamento. Un’alternativa smart per fare rete e far così ripartire l’economia cittadina, stravolta dall’emergenza sanitaria ed economica del Covid – dichiara l’Assessora alle Attività Produttive e al Turismo Francesca Asquer -. In questo modo per i commercianti che lo vorranno sarà molto semplice sostituirsi ai propri clienti nel pagamento della sosta. Gli esercenti con un solo clic potranno infatti acquistare un’ora o più di parcheggio sulle strisce blu. Sarà a discrezione del negoziante decidere quante ore/ticket rilasciare”.