Il padrone è malato, adozione del cuore per Lucio

IL PADRONE MALATO DI SLA, SI AGGRAVA.

ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCISSIMO LUCIO, CHE TRASCORRE LE GIORNATE ISOLATO DAL MONDO.

Il destino colpisce il più delle volte, le persone dal grande cuore.

È quello che è successo al padrone di Lucio, che non è più in grado di prendersene cura perché immobilizzato in un letto per colpa della sla.

Lucio si trova al centro Sardegna, prima quando era in salute i cani erano 9 ed erano tutta la sua vita, piano piano siamo riusciti a trovare una famiglia per tutti tranne che per Lucio che ha 6 anni, è una taglia media (peserà sui 10 kg)è un cane sano, simpatico, pieno di vita e affettuoso.

Purtroppo vive tutto il giorno isolato senza nessun rapporto umano, se non per quei 10 minuti che servono per dargli da mangiare e ripulire il posto.

Lucio ha bisogno di affetto, di poter giocare e di una famiglia ( no caccia,no solo giardino o cortile)vi prego di condividere questo appello!

Per contatto mandate un messaggio 348 282 0829

