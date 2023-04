Adotta un cane dal canile di Cagliari: oggi presentiamo Emmenthal

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile municipale di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 della mattina. Si invitano gli interessati a fissare preventivamente un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonando al numero 070.677 8115.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili del portale istituzionale (link più sotto).

Oggi presentiamo Emmenthal.