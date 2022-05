Il ministro Dario Franceschini alla mostra di abiti tradizionali “Bistia a Festa” a Maracalagonis

Il Ministro alla Cultura Dario Franceschini ha visitato ieri a Maracalagonis la mostra sul costume sardo tipico: “Bistia a festa; Is coronas de Sa Reina” curata magistralmente dalla Parrocchia Vergine degli Angeli e dall’Associazione culturale Nostra Sennor’e Itri.

In esposizione gli abiti di gala di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro, adornati dagli autentici gioielli in filigrana, usati anticamente in occasione delle feste religiose. Grazie alla collaborazione del Parroco, Don Elvio Puddu, la mostra è stata arricchita dagli ori e tesori della Madonna.

L’evento, che si è svolto durante lo scorso fine settimana nella suggestiva Chiesa romanica del XIII secolo della Madonna d’Itria, è stato un vero successo per l’Associazione che, dopo l’apprezzamento ricevuto dai numerosi intenditori affluiti dall’hinterland e da diverse parti dell’Isola, ha avuto anche l’onore della visita da parte della più importante autorità politica del settore.

Il Ministro, rimasto incantato dalle bellezze e dai tesori in mostra, si è complimentato col Presidente Andrea Ciccu e con tutti i soci organizzatori elogiando l’opera meritoria svolta che, in soli quattro anni di attività, li ha fatti diventare un punto di riferimento per le più importanti iniziative di nicchia volte alla riscoperta e alla valorizzazione del costume e delle antiche tradizioni della Sardegna.