Cagliari, accordo tra Esercito e Comune: stabilimento militare gratis al Poetto per disabili gravi e gravissimi

Disabili gravi e gravissimi potranno usufruire dello stabilimento balneare “Poetto” dell’Esercito. Per tre anni. Grazie a un accordo tra Comando militare e Comune di Cagliari.

L’idea nasce qualche mese fa quando il sindaco e l’assessore alle Politiche Sociali Viviana Lantini hanno formalmente richiesto al Comando Militare Esercito Sardegna la disponibilità di un’area dedicata presso lo Stabilimento Balneare Esercito del Poetto e la possibilità che venisse consentito l’ingresso gratuito, nello stabilimento, alle persone affette da disabilità e ai loro caregiver.

Il Comando Militare Esercito Sardegna si è detto disponibile per “contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone particolarmente fragili”.

Si è così arrivati a un accordo e alla la stipula di un apposito protocollo d’intesa, per definire le modalità di espletamento della stessa per la realizzazione di un servizio di accoglienza a favore di persone con disabilità gravi e gravissime e i loro caregiver, presso lo Stabilimento Balneare Militare “Poetto”.

Il documento è stato siglato da Stefano Scanu, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna e da Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. Il protocollo definisce le modalità di collaborazione.

I disabili saranno accompagnati da uno staff di personale specializzato individuato dal Comune per tre giornate settimanali (di massima il lunedì, il mercoledì e il giovedì) ad esclusione di sabato e domenica. Avranno a disposizione aree destinate per le sole attività ricreative e di balneazione. “Ciò”, si legge nell’accordo, “non dovrà interferire con il normale utilizzo dello Stabilimento Balneare “Poetto” da parte dei soci e sarà limitato al periodo di vigenza del presente Accordo, salvo diverse disposizioni conseguenti a inderogabili necessità da parte della Forza Armata che si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente Protocollo senza che nulla il Comune abbia a pretendere”. Sarà individuata una specifica zona d’ombra per ospitare contemporaneamente un numero massimo di 2/4 utenti, a seconda del grado di disabilità e i relativi caregiver, i percorsi e le aree idonee a consentire la balneazione delle persone disabili. Verrà consentito l’accesso ai servizi igienici e alle docce, uno spazio per depositare materiali e attrezzature e la possibilità di allacciarsi alla corrente elettrica per la ricarica di attrezzature sanitarie.

Il Comune si impegna ad assicurare assicurare la presenza di un numero adeguato di personale idoneo a garantire il controllo, l’assistenza e la sicurezza dei disabili. Niente bagni nello specchio d’acqua quando sussistono disposizioni contrarie impartite dal personale addetto al salvataggio (es. bandiera rossa). L’accordo ha validità triennale.