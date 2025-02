Una brutta storia di violenza familiare la notte scorsa in un appartamento in zona Magliana a Roma. Una donna è stata aggredita dal marito con un bastone al culmine di una lite e lei si è difesa accoltellando una decina di volte. Poi la stessa donna ha chiamato il 112. Sono stati entrambi ricoverati in codice rosso , lei al Sant’Eugenio e lui al San Camillo, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito dalla donna alle forze dell’ordine, subiva violenze da anni. Le indagini sono in corso.