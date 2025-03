IL MARCHIO CUORE DELL’ISOLA PORTA I SAPORI AUTENTICI DELLA SARDEGNA IN TUTTA ITALIA E ALL’ESTERO

Grazie all’accordo con CRAI le eccellenze agroalimentari sarde raggiungono nuovi mercati

Cagliari, 26 marzo 2025 – Cuore dell’Isola amplia la sua presenza nella rete dei Centri di Distribuzione CRAI su tutto il territorio italiano e raggiunge il mercato internazionale grazie alla partnership con CRAI e Cortelazzi.

Nato dal Gruppo Abbi della F.lli Ibba, Cuore dell’Isola è un progetto dedicato alla produzione di eccellenze agroalimentari sarde realizzate con solo materie prime prodotte in Sardegna e sviluppato in stretta collaborazione con oltre 50 aziende del territorio. Un brand che sostiene la filiera sarda e racconta, attraverso i suoi prodotti, l’identità dell’Isola.

Nel 2024 il marchio ha raggiunto un fatturato di oltre 9 milioni di euro e oggi compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso di crescita: grazie, infatti, all’accordo siglato con CRAI Secom, i prodotti Cuore dell’Isola saranno distribuiti nei principali Centri di Distribuzione del Gruppo portando sulle tavole del Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle D’Aosta e in tutto il Centro Italia, i sapori autentici della Sardegna. Una rete capillare che consolida la presenza del marchio e valorizza le produzioni locali attraverso una filiera basata su qualità e identità territoriale.

Ma la crescita non si ferma qui. Grazie alla collaborazione con CRAI e Cortelazzi, Cuore dell’Isola sarà protagonista anche nei mercati dell’Est Europa, in particolare in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, portando l’autenticità delle sue produzioni a un pubblico sempre più ampio. Nei punti vendita Cortelazzi, spazi esclusivi dedicati esalteranno il valore del marchio grazie a cover speciali e iniziative mirate per ogni linea di prodotto, trasformando il momento dell’acquisto in un’occasione di scoperta e coinvolgimento.

Un traguardo che conferma la qualità e il valore distintivo della linea, trasformandola in un’autentica ambasciatrice della tradizione sarda anche oltre i confini nazionali.

“Siamo partiti dalla Sardegna con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le nostre produzioni locali, creando una marca etica e interamente sarda che promuovesse il territorio attraverso un concreto modello di economia circolare. Oggi, grazie a questo accordo con CRAI e Cortelazzi, raggiungiamo un traguardo fondamentale per la diffusione nazionale e internazionale del brand”, dichiara Antonello Fois, Presidente di Cuore dell’Isola. “È un’opportunità concreta per i nostri produttori e un modo per portare ogni giorno un pezzo di Sardegna in Italia e all’estero.”

Con questa duplice strategia, Cuore dell’Isola consolida il suo posizionamento come progetto che nasce dalla Sardegna ma guarda al mondo, mantenendo sempre al centro i valori della tradizione, della qualità e della valorizzazione della filiera locale.

CUORE DELL’ISOLA

Cuore dell’Isola è un brand di prodotti genuini e saporiti, firmato dal Gruppo Abbi – F.lli Ibba azienda operante nella G.D.O. alimentare in Sardegna e Centro Italia. Il progetto si distingue per essere un’iniziativa d’eccezione volta a esaltare le prelibatezze autentiche della Sardegna, impegnandosi a creare una rete di risorse locali volte a valorizzare l’economia del territorio. L’ambizione di Cuore dell’Isola è di diventare «LA MARCA SARDA ETICA», offrendo un assortimento ampio, che propone cibi legati alla tradizione enogastronomica sarda e nuove ricette, progettate appositamente per coprire tutte le occasioni di consumo. Una linea di oltre 200 referenze composta da diverse categorie di vendita al dettaglio tra cui: pasta, formaggi, olio d’oliva, salumi, riso e panificati.

CRAI

Realtà di spicco della Distribuzione Moderna, l’insegna CRAI si distingue per la capillarità della sua penetrazione sul territorio italiano che ne fa un player leader anche nel mercato di vicinato: oggi CRAI è presente in oltre 800 Comuni in tutta Italia con una rete di circa 1.500 punti vendita complessivi, tra supermercati, superette e negozi alimentari.

CORTELAZZI

Azienda familiare che opera da oltre 30 anni in Est Europa occupandosi della distribuzione di prodotti alimentari esclusivamente italiani. Negli ultimi anni è stata implementata anche l’attività retail con l’apertura di due supermercati, uno a Praga e uno a Bratislava mentre nuove aperture sono in via di definizione. L’azienda è rappresentata dal Presidente e fondatore Ernando Cortelazzi e dagli amministratori Silvia Cortelazzi -figlia maggiore del Presidente- e Stefano Ghiro.