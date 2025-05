“Siamo stati abbandonati, sono 8 anni che aspettiamo una risposta”, questo il grido d’aiuto degli abitanti di Via Ticino.

“Avevamo inoltrato delle domande circa sette/otto anni fa. In risposta l’amministrazione era intervenuta mettendo a bilancio la riparazione della terrazza”. Queste le parole di Salvatore, che abita ormai da anni nel complesso delle case popolari di Via Ticino.

“Non si è saputo più niente, ci sono state nuove votazioni, è cambiata la giunta e nessuno si è ricordato di noi”. Un vero e proprio grido di allarme da parte di questi cittadini.

“Sono cinque anni che aspetto degli interventi da parte del Comune, mi avevano promesso nuovi infissi, di aggiustarmi i balconi e di risolvere i problema legato all’umidità ”. Queste sono solo alcune delle voci che cercano di farsi sentire dall’amministrazione. Infatti chi può acquista la casa e organizza i lavori di propria iniziativa, ma non tutti hanno questa disponibilità e restano in attesa che il Comune intervenga.

“Alcuni hanno rifatto fare l’abitazione per ben due volte, ma l’umidità ha reso nulli i lavori di intervento”. Alla base di questi disagi troviamo due cause principali: le infiltrazioni della terrazza che penetrano in tutta la palazzina, e l’aver staccato i riscaldamenti. Lo sbalzo di temperatura ha infatti danneggiato le mura di parecchie abitazioni.

Dopo aver girato già parecchi periferie, Piazza Medaglia Miracolosa, il quartiere di Tuvixeddu, riscontriamo ancge qui le stesse problematiche legate alla mancata manutenzione, senza che i cittadini riescano a porvi rimedio in maniera definitiva.