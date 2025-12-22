Il giornalista sportivo Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi con pena sospesa per lesioni e minacce alla sua ex compagna. È stato anche disposto un pagamento di 2000 mila euro per la parte civile. Il reato si prefigurava inizialmente come stalking e- alcuni mesi fa- Varriale aveva subito un’altra condanna sempre per stalking e lesioni nei confronti di un’altra compagna.

Non ci stanno i legali di Varriale, Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro’, che già pensano di ricorrere in appello. ‘È impossibile fare un commento senza leggere la motivazione. È impossibile capire cosa sia successo in questo processo. Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuto arrivare ad una condanna per minaccia non comprensibile”.

