Il giallo di Claudio Manca, il ciclista travolto e ucciso da un’auto fantasma: caccia aperta al pirata a Terralba. Indagine aperta per omicidio stradale: qualcuno ha investito mortalmente il 49enne pèer poi scappare,il corpo ritrovato dopo giorni ai bordi della strada, in una. Nessun segno di violenza, viene dunque escluso dagli investigatori un omicidio volontario. Resta il mistero su come il corpo sia stato scoperto solo dopo almeno due giorni, in una strada altamente trafficata non solo dalle auto. E c’è un’altra vicenda controversa: quella che porta all’attentato incendiario d4lla scorsa settimana ai danni dell’imprenditore Battista Manis. Quest’ultimo avrebbe dichiarato sui social che una famiglia terralbese avrebbe chiesto proprio a Manca, la vittima dell’incidente, di scatenare il fuoco. Ecco perchp apparentemente, le due vicende sembrano intrecciarsi. Le indagini proseguono.