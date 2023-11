Il frassino di Perda di Siliqua fra gli alberi monumentali d’Italia

L’albero secolare il Frassino di Perda Piscina è stato iscritto nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia, curato dalla Direzione generale dell’economia montana e delle foreste. Un prestigioso riconoscimento per il cittadino dalla chioma verde, antico e spettacolare che merita il giusto valore che ha conquistato.

Gli alberi monumentali si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico, età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali, per l’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari.

“Questo riconoscimento è una prova ulteriore della ricchezza del nostro territorio” ha comunicato il Comune.

“L’amministrazione comunale si impegna a garantire la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico attraverso tutti gli strumenti normativi e finanziari destinati a questo scopo”.