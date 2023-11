Disastro strade a Selargius, abbandonate e insicure: parola ai cittadini

Strade e marciapiedi dissestati, incontro pubblico per parlare delle problematiche che affliggono la città: appuntamento questa sera alle ore 17 presso la sala polifunzionale di Si’è Boi. Organizzato dal gruppo Obiettivo Comune per Selargius, il consigliere Mario Tuveri spiega: “Questo evento è organizzato per parlare di viabilità e sicurezza nelle strade e nei marciapiedi a Selargius perché, anche da quanto letto sui social, sono in tanti che lamentano di quanto avviene, poiché hanno bisogno di manutenzione”.

Tante le foto pubblicate, strade che presentano buche che per lungo tempo rimangono in attesa di manutenzione, marciapiedi, anche delle strade principali come via San Martino, con mattonelle smosse, rivoltate. “Tutto ciò causa pericoli, per questo abbiamo deciso di organizzare questo incontro al quale speriamo partecipino più cittadini possibili, anche se la sala può contenere solo un massimo di 50 persone”.

Tra i presenti ci saranno esperti che parleranno degli aspetti tecnici, gli imprenditori che esporranno le problematiche della zona industriale e chi si occuperà della viabilità e sicurezza, nello specifico delle pratiche da espletare in caso di danni riportati dai cittadini. “Ci saranno altri incontri proprio per far uscire dal palazzo i consiglieri, alcuni di loro hanno già garantito la presenza, e farli parlare con i cittadini che, spesso non partecipano alle adunanze e, quando accade, non possono interloquire. In questo caso, invece, è garantito il loro intervento”. Un confronto, insomma, all’insegna della moderazione per parlare dei problemi che riguardano la città.