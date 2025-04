I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno tratto in arresto ieri sera un uomo di 68 anni, disoccupato e residente a Ussana, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e violenza privata.

I fatti si sono verificati nel centro del paese e hanno avuto origine da un banale incidente stradale. Un militare dell’Arma, in quel momento libero dal servizio e alla guida della propria auto privata, aveva da poco subito un lieve urto da parte di un monopattino elettrico. L’episodio si è consumato in modo rapido: il carabiniere, fermatosi per accertarsi delle condizioni del conducente e verificare eventuali danni al mezzo, non ha avuto nemmeno il tempo di interloquire con la controparte che, nel frattempo, il padre del centauro – sopraggiunto da una vicina abitazione – lo ha aggredito fisicamente, sferrandogli un colpo violento e strappandogli di mano il telefono cellulare.

L’intera scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che, assistendo all’accaduto, hanno allertato tempestivamente il numero di emergenza 112. In pochi minuti, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è giunta sul posto, riuscendo a riportare la calma e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti grazie alle testimonianze raccolte e alle dichiarazioni della vittima.

Il carabiniere aggredito è stato medicato sul posto dal 118, non necessitando di ulteriori cure ospedaliere. L’aggressore è stato invece immediatamente tratto in arresto in flagranza e, al termine delle formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.