Il Duo Extravagantia in concerto a Cagliari

Nuovo appuntamento musicale targato T-ART ospitato nel Giardino d’Inverno del T Hotel, in via dei Giudicati 66 a Cagliari. Venerdì 12 luglio alle 18 spazio all’Extravagantia, duo di musica antica composto da Luigi Accardo (clavicembalo) e da Francesco Molmenti (chitarra) che si esibiranno in uno spettacolo inedito in Sardegna tra musiche di Bach, Weiss e Santo Lapis.

In particolare verranno eseguite le 6 trio sonate BVW 525-530 per organo di Bach trascritte, in un arrangiamento del tutto nuovo, per clavicembalo e chitarra e incise dal duo di base a Cremona.

Il concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Echi lontani, che da oltre 30 anni si occupa di musica antica in Sardegna, in particolare con l’omonima rassegna giunta quest’anno alla 25esima edizione, si colloca all’interno delle iniziative del festival CagliariPaesaggio del Comune di Cagliari.

Il disco è uscito il 12 aprile 2019 per la prestigiosa etichetta discografica Dynamic e – nelle piattaforme digitali di ascolto – ha già superato le 50mila riproduzioni complessive.

L’ingresso al concerto è libero.