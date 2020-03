Il dono prezioso ai volontari di Sos Sestu: ecco le mascherine, salvo il servizio 118

Stamattina avevano annunciato l’interruzione del servizio 118. Poi la svolta: “Un’anima buona ci sarà qualche mascherina e domani riusciremo a coprire il servizio”. Così Enrico Pia, presidente dell’associazione Sos Sestu, che esterna così un problema comune a tutti gli operatori in Sardegna, troppo spesso costretti a lavorare senza i Dpi (dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti), coi rischi per la loro salute e per quella dei pazienti stessi.

“Faremo di tutto per non interrompere il servizio”, aggiunge Pia, “ci stiamo prodigando per questo. Perché smettere sarebbe fuori dalla nostra logica e dal nostro modo di essere volontari”.