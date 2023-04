Il dolce Cippi cerca casa, appello a Radio Zampetta Sarda

IL DOLCISSIMO CIPPI ABBANDONATO IN CAMPAGNA, PIANGE IN CERCA DELL’ AFFETTO DI UNA VERA ADOZIONE.

È un giovane gattino di quasi 2 anni, è molto affettuoso e dolce, purtroppo il suo papà umano sta malissimo e il gattino adesso vive in campagna da solo.

Cippi purtroppo è stato ceduto e cerchiamo per lui una nuova casa

Abituato e ben educato in casa va d’accordo con i suoi simili, con i cani non sappiamo

È un Simil certosino, super morbido dal pelo lungo, vive tutto solo e trascorre le giornate a piangere alla ricerca di compagnia, castrato e negativo felv e fiv.

Cerchiamo per lui un adozione speciale,

da parte di persone che non si soffermano al fatto che non sia più un cucciolo.

Merita una nuova vita

Una nuova casa dove poter dare tanto tantissimo amore.

Info

3388491315. Con un primo messaggio whatsapp.

Grazie

Seguite Cipolla nelle pagine di radio zampetta sarda fb e Instagram, ci sono dei video in cui mostra la sua dolcezza e la sua bellezza.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram