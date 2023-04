Pisa-Cagliari 0-0, i rossoblù dominano ma non segnano: il sesto posto rende i playoff in salita

Pisa-Cagliari 0-0, i rossoblù dominano ma non segnano: il sesto posto e i playoff in salita. Palo di Azzi nel finale, poi super parata di Radunovic: tante occasioni per i rossoblù+, ma stavolta Lapadula ha le polveri bagnate e il gol non arriva. Le dirette concorrenti vincono e i playoff saranno più difficili, la corsa alla serie A si complica anche se la squadra è in gran forma. Geniale Mancosu in diverse occasioni e difesa praticamente perfetta a parte il brivido finale, con un Dossena letteralmente gigantesco. Ma come contro il Sud Tirol, sono altri due punti persi che possono essere decisivi nella classifica finale, il Cagliari gioca ma pareggia troppo. Arrivare sesti o settimi significherebbe dovere giocare anche i quarti di finale dei playoff, con tutte le insidie del caso.

A Pisa però il Cagliari è stato ancora autoritario, Nandez e Makombou hanno recuperato tantissimi palloni ma è mancato il guizzo finale: la squadra tira poco in porta, è poco cinica, Lella nel primo tempo sbaglia un gol a porta vuota. Sabato prossimo alle 16,15 arriva la capolista Frosinone e poi si va a Parma: altri due scontri diretti da non fallire per Ranieri.